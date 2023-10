“Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”. La grande passione per l’insegnamento della nobile arte e quell’emozione che solo l’angolo ha saputo dargli negli anni, lo hanno portato a “gettare il cuore oltre l’ostacolo” e tornare la fianco dei suoi pugili, più forte e determinato di prima. Questa, in breve, la storia del maestro Mario Massai, reduce da un problema di salute che lo ha tenuto lontano dal quadrato per un po’. Quasi in concomitanza, il divorzio sportivo con Michael Magnesi. Due colpi, specialmente il primo, che avrebbero messo al tappeto chiunque, ma non lui. Lasciato quindi alle spalle un periodo sfortunato, Massai è pronto per nuove sfide. Ci sarà un tour de force per il noto allenatore, che comincerà ad avviare il suo calendario intasato proprio oggi, con Patrizio Santini impegnato a Roma per il titolo Mondiale giovanile IBF contro Armando Casamonica, in un derby tutto italiano. Il 18 novembre sarà la volta del ritorno di Pasquale Di Silvio, che a Lecce contenderà il titolo Italiano a Giuseppe Carafa, mentre sette giorni dopo si vola in Spagna, a Barcellona, per la cintura del Mediterraneo che cercherà di portare a casa Maria Cecchi, che affronterà la beniamina di casa Karla Merida. In mezzo anche il tentativo di riscatto di Anna Lisa Brozzi, a caccia del titolo Italiano. Tutto questo senza dimenticare l'impegno del 2 dicembre, quando il maestro Massai sarà al seguito di Emiliano Marsili per la missione Europeo a Londra contro Gavin Gwynne.

«Dopo un primo periodo molto duro, dove ho stretto i denti, ho continuato a fare quello che per me è vita, il pugilato. Alla palestra Black Ship di Ladispoli abbiamo ripreso gli allenamenti, un percorso di crescita che stavamo seguendo prima del mio “infortunio”. Ancora non sono in piena forma, ma nonostante ciò seguo tutti i miei ragazzi e cerco di prepararli al meglio per i loro impegni. Sono sicuro ci toglieremo ancora molte soddisfazioni. Intanto domani (oggi - ndr) si parte subito con un match difficile, il Mondiale giovanile di Santini contro Casamonica. Sarà dura, ma Patrizio è in ottima forma e si giocherà tutte le sue carte».

©RIPRODUZIONE RISERVATA