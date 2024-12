La karate civitavecchiese torna dai campionati del mondo di Argentina con due medaglie d’oro. Ai campionati iridati della IKU (International Karate Union) che si sono tenuti a Buenos Aires la scorsa settimana, la brava atleta della Meiji Kan, Marcelletti Marianna, si è laureata Campionessa del mondo nella specialità kumite classe di età Juniores (16/17 anni), bissando l’oro anche nella competizione a squadre Juniores kumite.

Due medaglie prestigiose che vanno ad arricchire la bacheca della storica società di Via Terme di Traiano che non conosce barriere di sigle avendo, negli ultimi 48 anni, conquistato titoli prestigiosi in tutte le federazioni internazionali di karate, sapendosi rinnovare nei decenni, formando atleti di valore che fanno brillare i suoi colori e quelli di tutto lo sport cittadino su tutti i tatami del mondo.

Iscritti, nella terra dei gauchos, quasi 2000 atleti da quattro continenti (non erano presenti solo quelli della Oceania) che hanno dato vita ad una bella competizione con momenti , specie nella specialità dei combattimenti, ad accesi duelli dovuti anche alla irruenza dei rappresentanti di alcune nazioni emergenti.

Presenti alla rassegna iridata anche la maestra Virginia Pucci nella sua qualità di allenatore della Nazionale FIK di kumite femminile ed il maestro Stefano Pucci, come presidente della Commissione tecnica mondiale IKU.

©RIPRODUZIONE RISERVATA