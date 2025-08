Esordio da sogno per la Mare Nostrum 2000, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nella batteria di qualificazione della Regata Internazionale “I Tesori del Mediterraneo”, in corso a Reggio Calabria. L’equipaggio civitavecchiese ha chiuso la gara con un tempo eccezionale di 2 minuti e 13 secondi, rifilando ben tre secondi agli avversari e guadagnandosi con autorità l’accesso alla finalissima di domenica alle ore 17.

Si tratta di un risultato straordinario, ottenuto in una delle competizioni remiere più attese dell’estate. I Tesori del Mediterraneo rappresentano da anni un punto di riferimento per il canottaggio internazionale: la manifestazione unisce sport, cultura e promozione del territorio e richiama ogni anno a Reggio Calabria equipaggi provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi esteri. La regata si svolge nelle acque dello Stretto, in un contesto suggestivo e altamente competitivo, dove tecnica, preparazione e spirito di squadra fanno la differenza.

A guidare la Mare Nostrum 2000 è Ivano Scotti, tecnico di lunga esperienza, che ha saputo plasmare un gruppo affiatato e determinato. Tra i membri dell’equipaggio anche Umberto Arcadi, che ha raccontato l’impresa con parole dense di emozione: «Oggi a Reggio Calabria abbiamo fatto qualcosa di strepitoso. Come equipaggio abbiamo dimostrato quanto valiamo e, soprattutto, che insieme si può fare tanto. Siamo partiti tre mesi fa che eravamo cinque ragazzi singoli ed oggi siamo molto di più: siamo un gruppo. In ogni momento in cui uno sembrava mollare, c’era sempre un compagno pronto a tirarlo su. Questa è la cosa più bella che ci possa essere. Perché oltre ad uscirne vincitori, ne usciamo ricchi di un’amicizia veramente profonda».

Grande la soddisfazione anche da parte dell’allenatore Ivano Scotti e del presidente Sandro Calderai, che insieme a tutta l’associazione Mare Nostrum e al Palio Marinaro di Civitavecchia si è congratulato con il team per l’eccezionale risultato.

Ora l’attesa è tutta per la finale, dove la Mare Nostrum 2000 si presenterà come una delle favorite. Un sogno che prende forma bracciata dopo bracciata, sulle onde di una passione che ha portato questi atleti a scrivere una pagina importante dello sport civitavecchiese.

Il presidente Sandro Calderai, oltre a complimentarsi con ragazzi per l'ottima performance sottolinea: «Anche quest'anno abbiamo incrementato le azioni di collaborazione con la Lni Civitavecchia e abbiamo attivato un corso estivo gratuito di canottaggio a sedile fisso avente l'obiettivo di aumentare la carente base si vogatori locali per il Palio Marinaro di S. Fermina 2025. (350 solo 50 locali). Dopo il grande successo del Palio Marinaro in onore di S. Fermina disputatosi nella splendida cornice del Porto Storico nei giorni 5 e 6 aprile si torna a parlare di canottaggio a sedile fisso e di tradizioni. Il nostro team sta partecipando e brillando alla manifestazione “I Tesori del Mediterraneo” ed. 2025 organizzata dall’Associazione culturale Nuovi Orizzonti, che si concluderà oggi a Reggio Calabria. Il nostro equipaggio è composto esclusivamente da giovani canottieri che si sono formati in questi anni partecipando e vincendo vari Pali Marinari con il nome di Agesci Scout Odos o IIS Luigi Calamatta. Sono tutti studenti, alcuni universitari e alcuni ancora minorenni, impegnati nel sociale che fanno ben sperare per il futuro del canottaggio a sedile fisso e del Palio Marinaro di Civitavecchia. Senza dimenticare chi li ha preceduti che rimangono un esempio di impegno e applicazione per i giovani. Le regate si stanno svolgendo nello specchio d’acqua dello Stretto che unisce Reggio Calabria e Messina tra equipaggi composti da 4 rematori e 1 timoniere, provenienti da tutta Italia che gareggiano solcando le insidiose acque della Fata Morgana, vogando per 500 metri in un percorso rettilineo prospiciente il bellissimo lungomare di Reggio Calabria. Gli allenamenti si sono svolti parte nel Porto Storico grazie alla disponibilità dell'approdo realizzato c/o i Cantieri Navali Ulisse del Direttore Alessandro Barone che ringraziamo unitamente all’ex Commissario Pino Musolino dell'Autorità di Sistema Portuale e al C.V. (CP) Michele Castaldo ella Direzione Marittima del Lazio-Capitaneria di Porto di CV per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Un'altra parte degli allenamenti si sono svolti nelle acque antistanti la locale Lega Navale che ringraziamo per l'ospitalità. Ringrazio, in particolare, i nostri Istruttori certificati: Claudio Guida e Ivano Scotti (campione d'Italia master di canottaggio) per l'impegno prestato in questi mesi di preparazione. Scotti è anche il capo delegazione che sta seguendo il nostro equipaggi in questa bella avventura a Reggio Calabria. Ringrazio a nome di tutto il popolo del remo il Comune di Civitavecchia per il rilascio del Patrocinio gratuito alla manifestazione che ci dà il privilegio anche questo anno di rappresentare la Città di Civitavecchia alla Regata del Mediterraneo di Reggio Calabria e gli organizzatori dall’Associazione Culturale Nuovi Orizzonti, nelle persone di Natalia Spanò (Presidente) e Paolo Catalano per l'invito ricevuto. Ringraziamo inoltre coloro che hanno contribuito a sostenere economicamente le spese di trasferta dell'equipaggio: Soc. SO.COM.CI., MrMoto Snc di Morra C. e Russo S. e Impresa Signorello S.r.l. Costruzioni e Montaggi Industriali. Domani pomeriggio invito tutti i civitavecchiesi a collegarsi per assistere alla finalissima che si svolgerà alle ore 17 per sostenere i nostri ragazzi».

