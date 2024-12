Un sesto posto nella graduatoria generale ed un secondo nella finale B. L’equipaggio della Mare Nostrum 2000 è tornato a Civitavecchia con questi risultati, dopo aver partecipato, anche quest’anno, alle regate dei Tesori del Mediterraneo, la grande kermesse che si svolge nelle acque di Reggio Calabria e che è diventata molto conosciuta anche in città, anche per via del lavoro fatto dall'associazione e dai canottieri civitavecchiesi. La formazione locale ha dato prova di poter stare gomito a gomito con le imbarcazioni migliori, così come dimostrato nella semifinale, dove il distacco dall’avversario vincitore è stato davvero esiguo. Grande lotta anche nella finale B, dove la Mare Nostrum 2000 ha ottenuto il secondo posto, dopo aver scalzato, proprio a ridosso del traguardo, la barca di Palermo. Quindi tanti sorrisi per i ragazzi cari al presidente Sandro Calderai, anche perché hanno avuto modo di stringere amicizia con le altre squadre e con il comico Francesco Paolantoni, tra i vip presenti nel salotto reggino, nel quale c’era anche la presentatrice Rai Veronica Maya. Con il popolare comico napoletano, recentemente conosciuto anche per le sue partecipazioni a “Stasera tutto è possibile” e “Tali e Quali”, Loiacono e compagni ne hanno approfittato anche per un selfie ricordo.

