Prima vittoria stagionale e “manita” alla Vejanese che si arrende al Galli contro una formazione ben messa in campo che ha dettato le sue regole sin dai primi minuti. Mister Graniero propone un 4-2-3-1 rispetto alle precedenti giornate. In porta ci va Baffioni, al centro della difesa Levano e Maronato che torna dal primo minuto. Sulle corsie esterne Virgili a destra e Tenaglia a sinistra. In mezzo al campo si rivede Scaramozzino con Santori al suo fianco. Poi stravolto l’assetto offensivo rispetto al march con il Caprarola con il tridente composto da Verna a sinistra, Tamasi a destra e Morlando libero di muoversi dietro all’unica punta Musa. Come detto in precedenza, subito cerveterani all’assalto. Già al 5’ ecco un’occasione d’oro, Verna sulla sinistra supera il suo marcatore, mette il pallone in mezzo e Musa è lesto ad insaccare. Al 15’ Tamasi viene steso in area e non ci sono dubbi per l’arbitro: è rigore. Dal dischetto, implacabile ancora una volta, Morlando per il raddoppio. Passano soli 5 minuti ed è Tamasi a centrare il tris con un tiro potente che si infila sotto la traversa. Si va a riposo. Nella ripresa la partenza è sempre favorevole al Kaysra. Dialogo tra Morlando e Tamasi sugli sviluppi di un calcio d’angolo e quest’ultimo sorprende ancora il portiere. Gli uomini di Graniero non si accontentano. Al 15’ Virgili si inserisce in area e viene sgambettato. Questa volta Morlando da vero leader consegna il pallone al suo compagno e amico Verna che fa 5-0. Cambi da una parte e dall’altra. Entrano Cenciarini, D’Alpino, Bordonaro, Spina e Polucci rispettivamente per Scaramozzino, Virgili, Musa e Santori. «Mi è piaciuto l’approccio mentale per tutta la partita, anche chi è subentrato ha dato il suo contributo. Abbiamo mantenuto lo stesso livello e modo di giocare anche dopo il quinto gol,e questo mi fa capire la disponibilità e l’attenzione di questi ragazzi che stanno facendo un grandissimo lavoro e meritano questo momento positivo. Un applauso va soprattutto a loro e al presidente che ci mette nelle condizioni giuste per fare ciò che ci piace di più, ovvero giocare a calcio». Prossimo impegno molto importante ed è una trasferta a Civitavecchia contro Quartiere Campo Oro.

