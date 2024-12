Manila Esposito si è laureata vice campionessa d’Italia. La notizia è giunta dagli Italiani assoluti individuali di Cuneo, ultimo vero appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi, dove la ragazza appartenente all’As Gin ci sarà. La campionessa europea si è classificata seconda nell’all around, superata solamente dalla sua compagna in azzurro Alice D’Amato, ed ha difeso l’argento dall’assalto di Elisa Iorio, lontana solamente un punto. Esposito ha anche portato a casa l’argento a corpo libero e il bronzo a trave. Molto bene anche Nunzia Dercenno, in questo caso presente come Ginnastica Salerno, che si è posizionata undicesima e soprattutto ha vinto il bronzo a volteggio, nonostante l’emozione per la prima partecipazione agli Italiani senior e dovesse fare i conti con un problema fisico. Non sono arrivati allori, ma comunque buone sensazioni e tante cose da imparare per Emma Gubbiotti, Lorenza Fornari ed Ester Pazon.

©RIPRODUZIONE RISERVATA