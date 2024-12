“Ho perso le parole” era una canzone di Ligabue di ormai molti anni fa. È l’unica frase che riusciamo a proferire per parlare di quello che ha fatto Manila Esposito. La campionessa in forza all’As Gin ha conquistato il suo quarto oro agli Europei di Rimini, questa volta sbaragliando la concorrenza nella gara a squadre, con l’Italia che è dominatrice assoluta del medagliere nella kermesse organizzata in casa. Nonostante l’assenza dell’infortunata Asia D’Amato il gruppo del direttore tecnico Enrico Casella ha dimostrato il suo strapotere, riuscendo a prevalere nonostante la partenza migliore da parte della Gran Bretagna. Ma nella seconda parte dell’evento le azzurre hanno messo due punti di margine sulle britanniche e sono riuscite a chiudere con l’oro senza grossi patemi d’animo. Manila Esposito è stata impeccabile in tutti e quattro gli attrezzi, come è stato riferito anche dagli addetti ai lavori. La ragazza appartenente alle Fiamme Oro ha vissuto un’esperienza da leggenda, che la colloca nella storia della ginnastica artistica italiana, visto che ha abbattuto il record di Vanessa Ferrari, che si era fermata a due ori, e soprattutto si candida prepotentemente a diventare protagonista per l’Italia e per Civitavecchia alle prossime Olimpiadi di Parigi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA