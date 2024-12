Ancora una grande festa per Manila Esposito, dopo quella all’aula Pucci con il Comune. Nella serata di sabato, tra una tavolata e l’altra dei vicini locali, impegnati a far gustare momenti di relax a tantissimi civitavecchiesi, ha trovato posto al Ghetto, nella sede dell’associazione Civitavecchia C’è, un’altra premiazione per la vincitrice dell’argento nella gara a squadre e del bronzo a trave alle Olimpiadi di Parigi. Ad organizzare il tutto ci ha pensato proprio l’organismo presieduto da Roberto Melchiorri, che ci ha tenuto a rimarcare la sua vicinanza alle sorti di Manila sin dal 2016, quando era stata premiata sempre nella piccola sala di via Cadorna. A collaborare all’evento c’è stata la Fondazione Cariciv, con la presidentessa Gabriella Sarracco che si è detta rapita dopo aver visto le esibizioni di Queen Manila in televisione. Presenti all’evento anche i personaggi più importanti di Civitavecchia C’è, tra cui proprio Melchiorri e Daniele Lisi, conosciuto anche per essere l’allenatore della Nautilus di pallanuoto, l’assessore al Lavoro, Piero Alessi, l’ex candidato sindaco Paolo Poletti, l’ex assessore ai Servizi Sociali, Cinzia Napoli, Stefania Milioni della Caritas, e, come detto, la Fondazione Cariciv con Gabriella Sarracco e l’avvocato Valentino Carluccio. Tantissimi gli omaggi per Esposito, accompagnata in sede dai genitori e dai fratelli, innanzitutto floreali e soprattutto una magnifica targa con riferimenti in oro, con la speranza che sia al metallo che possa spuntare al collo della ginnasta civitavecchiese alle prossime Olimpiadi di Los Angeles, con la ragazza che ha già dichiarato che è il suo nuovo obiettivo a lungo raggio sia nell’intervista a Sportface, che alla trasmissione di Rai 2 “Notti olimpiche”, con Jacopo Volpi e Juri Chechi. Anche in questo caso in tanti hanno colto l’occasione per porgere i loro complimenti a Manila Esposito e catturare lo splendido momento con i classici selfie. Esposito, sicuramente non abituata a tutte queste attenzioni e che ha confidato di non amare di stare sotto i riflettori, si sta dimostrando una ragazza che sta vivendo in maniera significativa ogni momento, nel quale tutti le vogliono stare vicino e tutti vogliono avere la foto e l’autografo della campionessa, e lei sta cercando di vivere tutto questo nella maniera più semplice possibile, risultando una campionessa anche di gentilezza, di sorrisi e di disponibilità. Intanto il Coni ha fatto sapere che il prossimo 23 settembre gli atleti medagliati ai Giochi Olimpici saranno ricevuti e celebrati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla sala del Quirinale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA