Oltre 200 arcieri da tutto il Lazio a Bassano in Teverina per i campionati regionali “Targa 2024” di tiro con l’arco. La manifestazione sportiva si è svolta nel fine settimana di sabato e domenica scorsi presso il campo da calcio “Armando Ceccacci” di Bassano in Teverina. Il Comitato della Federazione di tiro con l’arco ha infatti assegnato l’organizzazione dell’evento alla società Asd Compagnia Arcieri Orsini di Soriano nel Cimino in collaborazione con A.S.D. Arcieri delle Due Torri di Bassano. Hanno partecipato ai campionati regionali le classi Junior, Allievi, Ragazzi, Master e Senior. Degni di nota i risultati ottenuti dagli arcieri della società bassanese nella categoria arco nudo. I giovanissimi Lorenzo Canfora, Pietro Clementi e Marco Lupidi si sono infatti classificati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Nono posto invece per Sauro Colderari nella categoria arco nudo Master, mentre quattordicesimo piazzamento per Stefano Foresi nella categoria 70 metri arco olimpico Master. «Una manifestazione di rilevanza nazionale che dà lustro a Bassano in Teverina - ha commentato il consigliere comunale Daniele Venditti, presente alla manifestazione - non solo lo sport è cultura, ma è anche un mezzo di promozione del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA