Per il secondo anno consecutivo Stefano Malavasi può mettersi al collo la medaglia di campione italiano. A Bellaria Igea Marina il beacher della Beach&Volley Civitavecchia ha spodestato la concorrenza nel torneo della categoria Master 60, assieme al suo collega emiliano Luca Ruini. Ed uno degli aspetti più belli e che la coppia è riuscita ad imporsi senza perdere nemmeno un set lungo il tragitto che ha condotto sul podio. Anche la semifinale e la finale, nonostante qualche intralcio sul percorso, ha visto due successi per 2-0 per Malavasi-Ruini.

«Una bellissima soddisfazione riuscire a vincere il titolo anche quest’anno – afferma Stefano Malavasi – abbiamo giocato benissimo e ci siamo meritati questo successo. Non era facile riuscirci perché sulla sabbia c’erano moltissime coppie con ex giocatori di serie A oppure con esperienze al World Tour. Siamo partiti come testa di serie e da lì è partito il nostro percorso, senza nemmeno un set perso. È una bella soddisfazione, visto che non sapevamo chi avremmo incontrato durante il torneo, con campioni di indiscussa qualità presenti nel novero degli iscritti.

A Bellaria c’erano tantissimi personaggi noti, in quanto si giocavano altri tornei, tra cui quello Open, che ha visto la copertura di RaiSport. È stato bello ricevere i complimenti dalla federazione. Ora siamo alla finestra, vogliamo tornare a giocare presto, magari in un evento internazionale, con la speranza che ciò possa essere realtà, siamo in attesa di sapere dove si svolgeranno Europei e Mondiali».

