Procede a vele spianate la preparazione di Michael Magnesi (23-1-0, 13 KO), che venerdì 22 marzo al Palazzetto dello Sport Alfredo Romboli di Colleferro difenderà la corona Silver WBC dei pesi superpiuma dall’assalto di Masanori Rikiishi (14-1-0, 9 KO).

La settimana scorsa LoneWolf ha iniziato le sedute di sparring, il vero test prima del match vero e proprio.

Di qualche giorno fa, invece, la notizia che è stato chiuso un accordo televisivo con Showy TV per l’importante l’evento che vedrà protagonista il “Lupo Solitario”, campione del mondo Silver del World Boxing Council, alla sua seconda difesa del titolo, stavolta contro il quotato giapponese Masanori Rikiishi, match valevole come eliminatoria mondiale per la corona regina del WBC.

La serata promossa dalla A&B Events di Alessandra Branco e dal Team Magnesi raggiungerà tutto il mondo attraverso il segnale di Showy TV, visibile attraverso le applicazioni Apple TV, Android TV, Roku TV e Amazon Fire.

E in Italia? Chi non riuscirà a sostenere Magnesi a Colleferro, dove potrà vedere l’incontro? Ancora c’è massima riservatezza da parte degli organizzatori, ma indiscrezioni parlano di un accordo chiuso con una TV nazionale che trasmetterà l’evento in esclusiva per l’Italia. Intanto, per chi volesse seguire la sfida mondiale dal vivo, sono disponibili circa 250 posti.

Questi i punti vendita fisici dove acquistare il biglietto diretto: Gabbanelli Andrea Charles Metonyekpon Castelfidardo Marche; Palestra Team MAGNESI Civitavecchia Piera de Angelis; Alfonso Damiani Colleferro Clara Valenzi; Mirko Scrocchia Carbotti Fabrizio Carbotti Roma; Multisale Ariston Colleferro; Alfredo Magnesi Cave; Cristian Malvitano Ladispoli e Cerveteri; Bar Pollini Colleferro; Bar Piacentini Valmontone; Civico99 Bar Tabacchi Palestrina; Martina Biasi Francesca Moretti Roma Nord.

Per chi invece non può arrivare a nessuno di queste persone fisiche, può acquistare i pochissimi biglietti rimasti on Line su Boxol.it al link:https://www.boxol.it/.../magnesi-vs-rikiishi.../501792

