Dopo una settimana passata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, come di norma dopo aver subito un ko, Michael Magnesi è tornato a casa.

L’inaspettata sconfitta contro il giapponese Rikiishi, almeno per come si era messo il match, ha sicuramente segnato il “Lupo”, ma con altrettanta certezza gli ha insegnato qualcosa che un campione mette nel suo bagaglio persanale e professionale.

«Grazie a tutti - scrive Magnesi sulla sua pagina Facebook - per il grande sostegno e fiducia nei miei confronti, ora solo qualche giorno di riposo e poi tornerò da voi. Sono tornato nella mia tana. Ora il Lupo si prenderà un po’ di riposo, poi tornerò alla ribalta del grande sogno del mondiale».

Un post pubblico è arrivato anche da parte della moglie e manager di Magnesi, Alessandra Branco: «Buongiorno a tutti, eccomi tornata tra di voi. Dopo giorni intesi dove per la testa mi viaggiavano tante cose, ieri sera (venerdì - ndr) l’amore della mia vita e unico grande campione è tornato a casa, finalmente è suonato il gong del l’ultimo round e vi dico che abbiamo vinto e anche di gran lunga. Ora ci prenderemo qualche giorno di riposo tutto per noi, penso che lo meritiamo. La prossima settimana rilascerò un’intervista all’amico Alberto Frati di Fighters Life per spiegarvi alcune dinamiche e situazioni che succedono ad altissimi livelli, solo per farvi capire e farvi entrare nell’ottica. Nel frattempo il Team Magnesi è fiero e orgoglioso di tutti i pugili che ne fanno parte, perché il Team Magnesi è famiglia e io in questi giorni vi posso assicurare che ho avuto tutta la mia famiglia sempre vicino. Grazie. Non ci fermeremo qui, Michael “Lonewolf” Magnesi tornerà molto molto presto. Per quanto riguarda tutto il resto abbiamo già delle date: il 4 maggio a Genova il titolo italiano pesi Supermedi tra Ervis Lala e Leonardo Balli; il 9 giugno a Castelfidardo Marche il titolo mediterraneo WBC dei pesi Superleggeri tra Charles Metonyekpon e Marco Filippi; entro il mese di luglio a Roma il titolo italiano deo pesi Mosca tra Manuel Rizzieri e Ahmed Obaid. Insomma, tre eventi targati A&B Events e Team Magnesi stratosferici che daranno vita a tanto spettacolo. Grazie a tutti per il grande sostegno e fiducia nei miei confronti, ora solo qualche giorno di riposo e poi tornerò da voi.

