Tutto è ormai pronto. Domani sera al MagicLand di Valmontone, Michael Magnesi proverà a portarsi a casa la cintura Mondiale Silver Wbc, per riscattarsi definitivamente dalla clamorosa sconfitta di un anno fa contro il giapponese Masanori Rikiishi.

Ma di quel match si è detto e, soprattutto, si è scritto moltissimo, per cui gli occhi devono essere puntati esclusivamente sulla nuova missione del Lupo Solitario.

Sul ring il pugile allenato dal maestro Gesumino Aglioti se la dovrà vedere con il francese Khalil El Hadri, che vanta un record di 22 incontri disputati e di 20 vittorie, di cui 10 prima del limite, e due passi falsi, entrambi ai punti.

El Hadri si è aggiudicato, negli scorsi mesi, il match che gli permette di disputare il combattimento di Valmontone, che, di fatto, rappresenta una semifinale per il Mondiale Gold, con il vincitore che sarà successivamente designato per affrontare il campione in carica O’Shaquie Foster.

Valmontone porta bene storicamente al pugile guidato dal maestro Gesumino Aglioti, che vinse proprio al MagicLand l’incontro dello scorso 31 marzo 2023 contro l’argentino Ayrton Gimenez, dove il ragazzo civitavecchiese d’adozione doveva anche lì riscattarsi, in quel caso dalla sconfitta in terra britannica contro Anthony Cacace.

Tornando all’attualità stringente, negli ultimi mesi Magnesi ha ritrovato lo smalto migliore, come si era visto anche in occasione del match di preparazione dello scorso ottobre, quando i sorrisi di Lone Wolf furono le vere sensazioni positive, al di là degli scambi vincenti e del match portato a casa contro Kevin Trana al PalaSport di Tolfa.

Guardando qualche video sui social network, El Hadri dà la sensazione di essere un avversario che può creare dei grattacapi a Magnesi e che potrebbe rispondere senza indugio ai colpi del Lupo Solitario.

«El Hadri è un buon avversario, ha tecnica e buona mobilità – ha dichiarato Michael Magnesi nel corso della conferenza stampa di presentazione ed ai microfoni de La Repubblica – ma penso che non sia pronto per il mio livello e se ne accorgerà. Le sensazioni che ho avuto dal mio fisico in fase di preparazione sono state davvero positive. Tutto è andato secondo i piani. Se una sconfitta per ko lasciasse qualcosa dentro, allora sarebbe il momento di lasciare il pugilato. La sconfitta avvenuta a Colleferro contro Rikiishi mi ha solo lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata, dopo un match quasi perfetto. E comunque a parte Mayweather e Marciano non mi risulta ci siano pugili di alto livello con un record immacolato. Se Rikiishi dovesse riconquistare il titolo, allora mia moglie Alessandra Branco si metterebbe al lavoro per una rivincita. Penso che da campione in carica Rikiishi me la concederebbe. Dopo il match contro di me anche lui ci ha messo un bel po’ per recuperare. Tornando al match di questa sera, sicuramente proverò a dare spettacolo, ma non senza fare calcoli. Se uno cade da cavallo poi un minimo di prudenza la adopera quando ci risale. Quindi alcune fasi del match cercherò anche di gestirle, senza pensare solo a un’opera di demolizione».

Magnesi-El Hadri si potrà seguire anche in diretta sul canale 58 di RaiSport, con la diretta che prenderà il via alle 22 con la telecronaca del giornalista Davide Novelli.

Nel corso della serata, che, ricordiamo, è organizzata dalla A&B Events di Alessandra Branco, ci saranno anche altri incontri in scaletta. Nel sottoclou cercherà di tornare al successo l'ex campione italiano dei pesi mosca il 23enne romano Manuel Rizzieri opposto al veterano di Aprilia Alessio Colardo.

Nei pesi leggeri l'indigeno Cristian Malvitano recente challenger italiano nei superleggeri incrocerà i guantoni contro il collaudatore bosniaco Nikola Ivkovic.

Tra gli altri incontri ci sarà anche quello del civitavecchiese Giordano Giansanti, che dovrà affrontare Luka Veljovic in sei round nei pesi Superleggeri.

Sul ring anche Marco Tricarico contro Kanan Smaka e Simone Spada contro Eber Tobar, quest’ultimo conosciuto per essere stato anche l’ultimo avversario nella carriera di Emiliano Marsili.

