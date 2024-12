Successi, ma anche sorprese, per la Mabuni all’Open di Campania, che si è svolta al PalaSele di Eboli (Salerno) con 1500 iscrizioni e oltre 300 club presenti, importante per ottenere punti ranking e in quanto appuntamento tradizionale a livello nazionale. Simone Conversini ha vinto il bronzo, mentre Mattia Onorati ha ottenuto il quinto posto, che gli permette di diventare settimo nel ranking nazionale. Buone prove per Valerio Rovetto e Davide Tosoni. Non è salita sul tatami l’asso dello Shirai Ludovica Legittimo, che è dovuta rientrare anticipatamente per aver contratto una forte influenza la sera precedente della gara. Legittimo, comunque, non aveva bisogno di imporsi ad Eboli, perché già sicura del primo posto del ranking e con un abbondante vantaggio sulla seconda classificata. Quindi sarà proprio la “piccola donna” a ricevere il pass per gli Europei.

«Simone è stato privato della finale - spiegano dalla Mabuni - per continuati errori da parte della cinquina arbitrale, le contestazioni del maestro Iacobelli hanno visto il rammarico da parte del capo del tatami nel vedere la ripresa dell’incontro, ma non ha comunque permesso la modifica del risultato. Simone risultava, agli occhi di tutti, il migliore della categoria 50 kg Under 14».

