Lutto nel motorsport civitavecchiese. Nella notte tra giovedì e venerdì è morto Enzo De Cicco, storica figura di questo mondo per la nostra città e non solo. Un destino veramente beffardo, perché la notizia giunge a poche ore dal ritorno della gara, prevista per domenica, che De Cicco ha sempre voluto e organizzato, ovvero lo Slalom Civitavecchia-Terme Traiane, che da quest'anno porta il nome di trofeo Coppa Lazio. Da tempo De Cicco doveva fare i conti con un brutto male e, proprio per questo, i suoi amici di una vita del Gruppo Piloti Civitavecchia si erano attivati per far tornare a

rombare i motori a Civitavecchia ed avevano anche organizzato una diretta

streaming per potergli permettere di seguire l'evento a distanza. Enzo era un

classico finto burbero, che mostrava subito tutta la sua passione per il mondo

dei motori e soprattutto per i suoi ragazzi, sostenendoli nelle loro gare e

celebrando al massimo i loro successi. Alla famiglia De Cicco e al Gruppo

Piloti Civitavecchia vanno le condoglianze della nostra redazione.