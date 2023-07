Settimana da incominciare per le ragazze dell’Aureliano Sofia Lupo e Maria Vittoria Garavelli che, con la finale al tabellone di qualificazione regionale, staccano il pass per i campionati italiani di agosto. Il percorso intrapreso quest’anno dalle ragazze seguite dai maestri dell’Aureliano si sta rivelando corretto e adeguato e le ha portate a risultati di rilievo. «Le difficoltà in provincia ci sono, per noi sono sempre viaggi e trasferte ma c’è anche tanta serenità e determinazione quotidiana che una grande città non ti permetterebbe. Sicuramente da menzionare per la promozione a Seconda Categoria con le prossime classifiche anche Dario Pranzetti (2006) e a un passo da 2.8 anche Loris Mencarelli (2008). Avanza tra i piccoli uno stuolo di under 10 e 12 di valore sui quali investire e iniziare progetti di alto livello, segno di un terreno fertile di una struttura con moltissimi iscritti ma capace anche di fare qualità negli impianti sportivi di Civitavecchia e Santa Marinella coordinati dai maestri nazionali Carlo e Andrea Oroni».

