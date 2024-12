Nell'ultimo turno di campionato, il Cerveteri se la vedrà contro il Palocco, compagine che sta terminando la stagione nelle sfere alte della classifica. In quelle posizioni, infatti, ci sarebbero dovuto essere anche il Cerveteri, costretto a giocarsi il post campionato, dopo un deludente torneo, complicatosi con i cambi in panchina.

Bando alle chiacchiere, ora occorre la massima attenzione per affrontare le prossime due gare con il morale alto e l'aiuto dei tifosi, che si sono rivelati il dodicesimo in campo.

«Sono stati una sorpresa, li devo ringraziare di cuore per quello che fanno - dichiara il presidente Andrea Lupi- . Devo dire che erano anni che non si vedeva il tifo organizzato , da più di 10 lustri. E questo non fa che riempirmi di gioia. I giocatori sono motivati quando sentono il calore, vedono bandiere sventolare che sono il manifesto più bello della stagione, che è stata minata da una serie di incidenti di percorso, di cui ci assumiamo le responsabilità. Per adesso, è giusto guardare ai prossimi due impegni. Domenica con il Palocco per vincere, soprattutto per riempierci di consapevolezza e fiducia. E poi ci sarà lo spareggio quasi certamente in casa, per raggiungere il quale ci basta un punto. Vogliamo salvarci, Cerveteri non è una piazza che può scendere di categoria. La Promozione va difesa, tutti insieme sono convinto che ci riusciremo».

