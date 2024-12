Non è stato, come si sa, un anno positivo per il Città di Cerveteri. Si chiude un 2024 nefasto, con la speranza che il 2025 porti dei risultati non solo sportivi. Andrea Lupi, il presidente verdeazzurro, vorrebbe per l'anno nuovo la salvezza. Oltre a questa, auspica che ci sia da parte degli imprenditori un maggiore interesse verso i colori verdeazzurri.

«Vogliamo ripartire bene - afferma il presidente Lupi - ci auguriamo di riprenderci dopo un periodo non buono. Sono fiducioso, auguro ai tifosi, che sono sempre presenti, un felice anno nuovo. Insieme, nel 2025, dobbiamo unirci per raggiungere la salvezza».

I verdeazzurri, intanto, saranno in campo in questi giorni per prepararsi al meglio alla prima gara del 2025 al Galli contro la DuepigrecoRoma. La dirigenza è stata chiara dopo la sconfitta di domenica scorsa: piena fiducia al tecnico Andrea Gabrielli. «Il tecnico non ha colpe, è un periodo in cui la fortuna non ci assiste, ma è chiaro che in campo dobbiamo dare di più - conclude Andrea Lupi - la classifica non mi preoccupa, siamo in zona salvezza e le aspettative per una immediata ripresa ci sono tutte».

