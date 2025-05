CERVETERI - Ancora un successo per lo sport di Cerveteri. A raggiungerlo, è l'Under 14 femminile della Rim Sport di Cerveteri, laureatasi campione provinciale di pallavolo AICS. «Un traguardo importante e di prestigio che conferma non soltanto la qualità e lo spessore delle atlete di Cerveteri, ma anche di una realtà come la Rim che in più occasioni, nelle più svariate discipline, ha conseguito eccellenti risultati - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - Rivolgo a queste ragazze i miei complimenti per il grande risultato sportivo raggiunto, un traguardo frutto di impegno e di lavoro costante. Un anno importante quello che si sta per concludere per l’intero mondo della Rim, non soltanto nella pallavolo ma anche in altri sporti come abbiamo visto di recente, con la straordinaria vittoria dei ragazzi del calcio. Queste vittorie non possono far altro che far bene all’intero mondo dello sport di Cerveteri, con l’auspicio che sempre più ragazzi e ragazze giovani possano scegliere di avvicinarsi alle varie discipline, per uno stile di vita sano, per socializzare e perché no, per continuare a portare il nome di Cerveteri sempre sul gradino più alto del podio».

