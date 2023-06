Un calciatore civitavecchiese molto conosciuto nell’ambiente locale e dell’Alto Lazio ha trovato squadra. Il suo nome è Luigi Trebisondi, che nella prossima stagione sarà ancora nel girone A di Promozione, ma questa volta con la maglia del Pescia Romana, dove rinforzerà il centrocampo del gruppo diretto da mister Codoni, dividendosi tra gli impegni professionali, come quella di imprenditore nel settore della ristorazione, e quello da calciatore, che l’ha visto protagonista anche di pagine importanti, come quella nel settore giovanile del Treviso, dove ha condiviso l’esperienza con un ex calciatore di serie A come Andrea Poli.

«L’esperto e carismatico Trebisondi - spiegano dal Pescia Romana - è un classe 1988 che ha vestito maglie molto importanti del nostro comprensorio come quella del Civitavecchia in serie D, del Cerveteri, dove ha vinto un campionato di Promozione. Per lui anche la conquista di un playoff d’Eccellenza con il Civitavecchia, oltre ad aver partecipato a 10 campionati di Promozione, tre di Eccellenza e due di Serie D».

E recentemente Trebisondi, sotto la guida di Daniele Fracassa che l’aveva diretto anche a Cerveteri, ha dovuto ingoiare due bocconi amari con il Tolfa, raggiungendo due bellissime semifinali di Coppa Italia, ma mancando in entrambi i casi la qualificazione all’atto conclusivo al “Felice Scoponi”. Quindi una nuova avventura per Trebisondi, che al Maremmino conoscono benissimo, visto che da quelle parti ha giocato numerose volte come avversario.

