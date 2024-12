Nuova esperienza di prestigio per Ludovica Legittimo. L’asso dello Shirai San Valentino e da sempre legata al mondo Mabuni è stato convocato dalla Nazionale italiana U21 per prendere parte al campionato del Mediterraneo. Quest’anno la selezione azzurra potrà beneficiare del sostegno del pubblico di casa, in quanto l’evento si terrà in Sardegna, per la precisione ad Olbia. Questo appuntamento importante rappresenta un sostanzioso riconoscimento del lavoro svolto in questi anni da tutto il movimento Fijlkam del karate, in particolare da Legittimo, che continua a regalare soddisfazioni a Civitavecchia, con la Mabuni pronta, ancora una volta, ad incrociare le dita e tifare per lei.

