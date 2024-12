Ancora un grande risultato per Lucrezia Puppi. Il centroboa della Nautilus ha ottenuto il secondo posto nel campionato Under 16 Nazionale con l'Orizzonte Catania, in quanto gioca in prestito alternativo con il settore giovanile delle etnee. Ad Avezzano, nelle finali tricolori, le rossazzurre hanno sconfitto in semifinale il Tolentino per 11-3 e poi hanno dovuto cedere il passo nella finale contro il Bogliasco, che ha avuto ragione nei momenti topici per 11-10. Puppi ha provato a dare il suo apporto, segnando la bellezza di tre reti, che non sono servite per portare a casa lo Scudetto, nonostante rimanga salda la soddisfazione per il percorso fatto con la società più importante in Italia nella pallanuoto femminile.

