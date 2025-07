Un week end da incorniciare per la rappresentativa della regione Lazio a Scanzano Ionico al Trofeo delle Regioni per la categoria Esordienti. Dieci atleti, cinque ragazzi e cinque ragazze, hanno portato a casa il trofeo, dimostrando grande spirito di squadra e determinazione in ogni gara. Tra loro, c’era anche un importante prospetto del vivaio della Coser Conad, ovvero la giovane Luna Lorenzoni.

L’ondina gialloblu era presente all’evento insieme al tecnico della società civitavecchiese Francesco Arcadi ed ha dato il massimo: quarta nelle due distanze in cui si è cimentata, ovvero nei 400 stile libero e nei 100 dorso, senza mai arrendersi e cercando di dare il suo massimo contributo per la causa della rappresentativa regionale.

Lorenzoni, inoltre, ha contribuito, inoltre, alla vittoria della 4x100 stile dando il suo massimo apporto nella frazione che l’ha vista interessata. Grande gioia da parte dei vertici del comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto nelle parole del Presidente Gianpiero Mauretti: «La vittoria fa piacere, ma la cosa importante è che i ragazzi abbiano vissuto una esperienza formativa e ricca di spunti non solo sportivi. Un ringraziamento ai tecnici accompagnatori, a tutte le Società coinvolte e al Consigliere del CRL con delega al Nuoto Ippolita Stinchelli che è stata l’artefice della selezione regionale».

Anche in casa Cosernuoto gioia e orgoglio per la società che passo dopo passo con sacrificio cresce giovani campioni ma soprattutto ragazzi con valori sportivi e sociali. Ora appuntamento alla prossima settimana nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico dove per concludere la stagione la squadra degli Esordienti A sarà impegnata nelle finali dei regionali.

