Inversione di marcia nel calciomercato del Civitavecchia.

Nelle scorse settimane il club aveva annunciato, anche tramite una nota ufficiale, che nell’elenco dei giocatori che erano stati riconfermati per la nuova stagione c’era anche il nome di Lorenzo Gagliardi. Ma, nelle scorse ore, il centrocampista, attraverso un’accorata lettera pubblicata sui social network, ha annunciato che non farà più parte della rosa per la nuova stagione, dopo aver trascorso tre anni in nerazzurro ed essere diventato uno dei giocatori più stimati dal pubblico civitavecchiese. Nel corso della sua esperienza Gagliardi è stato anche tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia regionale, portata a casa dopo il successo in finale per 2-1 contro la Tivoli al Tre Fontane, sempre con Massimo Castagnari in panchina. Si tratta di un'assenza che peserà sul nuovo Civitavecchia di Massimo Castagnari, visto che Gagliardi ha sempre garantito impegno, tecnica e duttilità, non solo al centrocampo, ma a tutta la squadra. «In questi tre anni ho vissuto dei momenti bellissimi - scrive Gagliardi - sono arrivato che ancora ero un ragazzino e sono diventato un uomo soprattutto grazie a tutti voi. Non dimenticherò nemmeno un minuto delle partite giocate con questa maglia per cui ho sempre dato tutto e ci ho messo cuore e anima. Durante questi anni ho incontrato persone stupende che mi hanno trattato come un fratello/figlio e con molte di queste c’è un rapporto che va oltre il calcio. Sono abbastanza triste di non poter più condividere certe emozioni e spazi con tutti voi. Con questo messaggio vorrei abbracciare (idealmente) tutte le persone per l’affetto, la fiducia e il sostegno che ho ricevuto anche nei momenti più brutti. Innanzitutto volevo ringraziare la società che mi ha accolto come un figlio e non mi ha fatto mai mancare niente dal primo all’ultimo giorno. Grazie a tutti i ragazzi per quello che mi hanno trasmesso, per tutte le emozioni condivise. Grazie a tutti i dirigenti/accompagnatori per la disponibilità e il sostegno dato e un grazie speciale va a Ninho. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto su ogni campo. Ognuno di voi rimarrà sempre nel mio cuore, non vi dimenticherò mai. Spero che anche io vi abbia lasciato qualcosa, in primis come uomo e poi come giocatore. Questo messaggio non avrei mai voluto scriverlo ma purtroppo per cause non dipendenti dalla nostra volontà le nostre strade si separano, spero non sia un addio ma un arrivederci. Grazie di cuore a tutti, vi voglio bene».

