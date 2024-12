Mentre il Cerveteri è tornato a vincere, siglando un importante successo in chiave successo, il suo boy Lorenzo Funari ha segnato al Torneo delle Regioni, riservato all'under 19. Il giovane attaccante verde azzurro ha siglato il gol vittoria della squadra laziale contro Bolzano, risultando uno dei migliori in campo . « Sono stato in diretta con i risultati domenica ed ho festeggiato dopo la vittoria del Cerveteri - ha detto Funari - . Non vedo l'ora di tornare a disposizione del mister Caputo, anche se qui a Genova è una grande occasione per me. Spero di concludere il torneo con una bella vittoria». Intanto i cervi riprendono ad allenarsi in vista delal gara di mercoledì 6 aprile contro l'Urbetevere, squadra guidata da un ex giocatore etrusco, Fabio Ranieri, ormai da anni residente a Cerveteri. I cervi scenderanno sul campo romano per fare risultato, forti della vittoria pesante di domenica, segnata dal ritorno di entusiasmo e tanta fiducia.

