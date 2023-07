Sono giorni di festa per Lorenzo Ballarati dopo i tre ori vinti agli Europei Juniores di Belgrado. Il tritone della Nazionale italiana e della Coser Aniene sta ricevendo tanti attestati di stima dai suoi tifosi in vari eventi che si stanno tenendo. Il tour de force è cominciato dalla piscina comunale di via Maratona, dove si è svolta una vera e propria festa, molto partecipata da amici e frequentatori dell’impianto gestito dalla Coser.

Tantissimi amici hanno voluto omaggiare il campioncino civitavecchiese, travolto dai tanti che volevano abbracciarlo e farsi una foto con lui. Ballarati è stato anche premiato con una targa dalla presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco (nella foto), con la quale è stato celebrato anche coach Fabio De Santis. Presenti i presidenti di Cosernuoto e Cosersport, Antonio Parisi e Cesare Muzi, oltre all'ex numero uno dei Veterani dello Sport, Gianfranco Cataldo.

«Sono molto contento di quello che mi sta capitando - afferma Lorenzo Ballarati - anche se un po’ me l’aspettavo dopo i successi che ho ottenuto. È bello vedere questa compagnia, con gli allenatori e la società che mi sostengono, senza dimenticare i bambini della Coser, come gli Esordienti. Ho già ricominciato ad allenarmi in vista dei prossimi appuntamenti, mi sono concesso solo due giorni di pausa da quando sono tornato dalla Serbia per staccare un po’ di testa. Ora sono ripartito per potermi preparare al meglio in vista del Mondiale in Israele che mi attende a settembre. Prima, ad agosto, invece, ci saranno gli Italiani Assoluti estivi. Sarà un percorso molto lungo quello che mi accompagnerà, soprattutto dal punto di vista mentale. Di complimenti me ne sono arrivati davvero tanti, ma il più bello è stato quello di Damiano Lestingi».

A parlare, nel corso della cerimonia sono stati i massimi dirigenti della Coser, dai due presidenti Antonio Parisi e Cesare Muzi, fino al tecnico Fabio De Santis.

«I bambini che vengono in piscina sono seguiti da istruttori qualificati - sottolinea coach De Santis - quindi poi ce li ritroviamo a fare agonistica con i primi passi sotto la guida degli allenatori degli Esordienti. Anche il loro è un compito difficile, perché devono far innamorare i bambini di questo sport, perché una disciplina piena di sacrifici e di rinunce. Il frutto dei risultati arriva grazie ad un’organizzazione completa, che racchiude tutte le categorie. Voglio dire a tutti i bambini che spero di poterli vedere un domani raccogliere le stesse soddisfazioni che hanno maturato Lorenzo o Damiano Lestingi. Non è importante vincere da bambini, ovviamente da piacere quando si portano a casa le medaglie, ma è fondamentale crescere con la mentalità sportiva, arrivare al momento giusto e imporsi in palcoscenici importanti».

Grande felicità è stata espressa anche da Gabriella Sarracco. «È stata una gioia immensa - afferma la presidentessa della Fondazione Cariciv - sia nel momento in cui abbiamo saputo del grande risultato da lui ottenuto agli Europei che in questa occasione nello stargli accanto da vicino, ascoltando dalle sue parole quello che è l’impegno che mette per raggiungere risultati del genere».

E nella mattinata di mercoledì le celebrazioni sono andate avanti, questa volta alla Compagnia Portuale, con il consiglio d’amministrazione presieduto da Patrizio Scilipoti, che ha voluto premiare Lorenzo Ballarati e la Coser.

«Cerchiamo di stare sempre il più vicini possibili alle società meritevoli e soprattutto agli atleti - ha spiegato Scilipoti - la famiglia non è con il fiato sul collo di Lorenzo. Da genitore mi rendo conto che quando si vede un figlio o una figlia che fa determinate attività sportive, si soffre tanto e il cervello viene sorpassato dal cuore. Sono decenni che la Coser raggiunge risultati da capogiro, dando la possibilità a tutti i cittadini di poter fare attività sportiva, quindi la Cpc sta sempre vicino a questa realtà, a prescindere dal rapporto d’amicizia che si è creato negli anni. Politicamente vogliamo che determinate società che, a nostro giudizio, diano la possibilità di poter fare sport ai civitavecchiesi ed alle persone sul territorio, vanno facilitate in questo, sia per quanto riguarda il concetto impiantistica sportiva, che per quel che concerne il sostegno economico, che serve sempre. Con le chiacchiere non si fanno i fatti. A Ballarati non manca nulla per poter diventare un campione a tutti i livelli, ha delle persone di riferimento che deve solo seguire, che sono serie e professionali. A Civitavecchia non tutto è così, però bisogna apprendere e prendere quel che di positivo c’è, portarlo avanti e far sì che con il lavoro possa avvenire quel cambiamento che attendiamo da tanto, troppo tempo».

E la festa non è finita. Ieri pomeriggio gran chiusura alle 15 all'aula Pucci, prima del consiglio comunale. Anche in questo caso Ballarati è stato premiato dall'amministrazione comunale, con il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, e il capogruppo del Partito Democratico, Marco Piendibene, che hanno preparato qualcosa di speciale per il tritone civitavecchiese.

