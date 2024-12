Lorenzo Ballarati ha raggiunto il record dello scorso Europeo a Belgrado. Il tritone della nazionale italiana ha portato a casa il suo terzo oro agli Europei Juniores di Vilnius. Il ragazzo allenato da Fabio De Santis ha rispettato in pieno i pronostici della mattina degli esperti ed ha fatto sua anche la gara dei 50 stile libero, prevalendo con il tempo di 22”50. Ballarati ha confermato quanto di buono si era visto sia nelle batterie, che nella semifinale, dove aveva figurato con il miglior crono. Tenere alta la barra non era facile, ma il civitavecchiese ci è riuscito in pieno. Ora i 100 stile libero, ultima gara individuale, nella quale, quest’oggi, il campioncino proverà ad abbattere il suo record.

«Dopo la semifinale ho parlato con Lorenzo - dichiara coach Fabio De Santis - abbiamo corretto alcune cose riguardo il movimento della testa e la partenza, cose che sono state fondamentali per poter portare a casa l'oro anche in questo caso. Stiamo ricevendo tanti complimenti, anche da parte della Federazione per tutto quello che Lorenzo sta compiendo a Vilnius. Sta andando tutto perfettamente, ora ci attendono le ultime gare per chiudere al meglio questa esperienza europea».

