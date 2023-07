Nelle varie stagioni sportive del Rugby Civitavecchia ci sono e ci sono stati, negli ultimi anni, tanti volti nuovi, ma anche uno zoccolo duro o veterani, che dir si voglia, che è stato capace di rafforzare il roster biancorosso.

Siamo nel momento in cui si deve dare a Cesare quel che è di Cesare, il campionato nel quale si cimenterà quest'anno il Rugby Civitavecchia, dimostrando, ancora una volta, di aver creato un gruppo che nel prosieguo, potrà crescere e con grandi potenzialità.

«I ragazzi si raduneranno presto, manca più o meno un mese, per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione, che vedrà impegnato il Rugby Civitavecchia nel superamento di un esame importante, il raggiungimento della A1 - spiega l’assistant coach Mauro Tronca (nella foto) - ci sarà sicuramente tanta emozione, soprattutto tra i nuovi arrivati, che si metteranno a disposizione della squadra, ma credo che anche i veterani sentiranno, anche se abituati, una nuova sensazione, quella di una visione di forza, coraggio ma anche di interesse per le competizioni che li aspettano, infatti è spesso l’approccio mentale più forte, che controlla la mente prima e durante gli eventi, che può far vincere».

Lo “zoccolo duro” del Crc è quel nucleo a cui si andranno ad aggiungere i vari elementi della linea verde ed anche coloro che erano bozzoli si sono trasformati in bachi ed attendono l'ultima fase di metamorfosi in trasformazione in crisalide per spiccare il volo come farfalle, ossia potenziali giocatori di serie A.

I veterani alias Zoccolo Duro del Rugby Civitavecchia, nel momento del bisogno, hanno una quadratura, una struttura, un'intesa e una compattezza tremenda, così come la capacità di parlare la stessa lingua, o meglio, far rendere al massimo livello possibile il sistema di gioco che sarà proposto da head coach Bona.

«Indicativamente tutto il roster si allenerà almeno tre giorni a settimana alternando poi sezioni di palestra - prosegue Tronca - ci attende molto lavoro perché siamo consapevoli che il campionato di A di questa stagione, sarà duro e il livello si è alzato, ma nell’aria c’è una bella atmosfera, tanta voglia di fare bene. Le premesse sono buone, affrontiamo con serenità e determinazione questa nuova avventura».

Non è un obiettivo semplice da raggiungere la Serie A1, anzi, sarà probabilmente l'aspetto più complicato nel lavoro gestionale del gruppo, ma con la visione del gruppo veterani, la loro esperienza, la sicurezza, la forza, se ottenuto, fornirà una serie di sicurezze e garanzie che permarranno per l'intera stagione in maniera del tutto fisiologica. E quelle stesse sicurezze, date dal reparto dello zoccolo duro del Rugby Civitavecchia, resteranno sempre pronte per essere attinte anche all'interno di una singola partita, per contrastare i momenti di difficoltà più dura, affidandosi alla quadratura dei pretoriani biancorossi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA