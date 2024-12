Vittoria a Valmontone per l’Aranova che vince per 2-1. È la squadra di mister Vigna a passare per prima in vantaggio con un gol in avvio con Lo Duca. Il pareggio dei giallorossi locali arriva nella ripresa, al 68esimo con De Filippo. Nel finale, a dieci minuti dal termine, ci pensa Alessio Teti a regalare un successo ai tifosi rossoblu. Partita equilibrata, che ha permesso all'Aranova di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa. Ora l'Aranova si riposerà per due settimane, occasione per Vigna per far distendere la squadra che riprenderà il campionato domenica 7 aprile, quando i rossoblu ospiteranno il Civitavecchia che non ha più nulla da chiedere al campionato. Con 41 punti in classifica, la salvezza sembra ormai certa, ma manca l’aritmetica per festeggiare un traguardo che era negli obiettivi del club del patron Andrea Schiavi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA