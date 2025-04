Le acque antistanti la spiaggia della Lega Navale di Ostia hanno ospitato uno degli appuntamenti velici più attesi dell’anno: gli Europei Techno 293, classe propedeutica e spettacolare della tavola a vela. Un evento che ha richiamato sulle coste del Lazio centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Europa, con la gradita e simbolica presenza anche di una rappresentanza dal Giappone, a testimonianza del valore sempre più internazionale di questa disciplina.

La manifestazione ha preso ufficialmente il via con la cerimonia di apertura, svoltasi in un’atmosfera di festa, orgoglio e amicizia tra le Nazioni. Tuttavia, la natura – come spesso accade – ha voluto imporsi con la sua forza e la sua imprevedibilità: il tratto di mare antistante la sede ostiense si è presentato subito impegnativo, con condizioni meteo-marine instabili che hanno costretto l’organizzazione a sospendere le regate nei primi giorni.

Solo il venerdì le vele hanno potuto spiegarsi davvero, anche se le condizioni sono rimaste complesse. In questo contesto tutt’altro che semplice, la Lega Navale ha saputo distinguersi per determinazione, tecnica e spirito sportivo. I nostri ragazzi non si sono lasciati intimorire dalla forza del vento né dalle onde alte, dimostrando ancora una volta il valore della formazione ricevuta nella nostra Scuola Vela e la solidità di un progetto sportivo che guarda lontano.

Nella numerosissima categoria Under 15, che rappresenta il cuore pulsante del movimento Techno 293, Giordano Pacini, Matteo Arcadi e Carlo Alberto Graziano hanno difeso con onore i colori della Sezione di Civitavecchia. I tre giovani atleti si sono distinti per impegno e costanza, ottenendo rispettivamente il 54°, 34° e 22° posto in classifica generale. Risultati che, al di là dei numeri, raccontano di una crescita costante e di un’esperienza formativa fondamentale in campo internazionale. A scrivere una pagina memorabile di questo Europeo ci ha pensato Giulia Vitali, punta di diamante della Lega Navale di Civitavecchia e già campionessa europea U17 femminile. Con una serie di prove straordinarie, Giulia ha conquistato l’oro nella categoria Over U19, salendo sul gradino più alto del podio con autorità e grazia. Ma non solo: si è anche classificata terza assoluta nella classifica U19 femminile, dimostrando di poter competere al massimo livello con le migliori atlete del continente. Il suo sorriso sul podio è stato il simbolo perfetto di cosa significa passione, sacrificio e amore per lo sport.

«I giorni di regata sono stati purtroppo segnati da una notizia che ha scosso il mondo intero – spiegano dalla Lni - la scomparsa di Papa Francesco, amatissimo pontefice che ha saputo parlare ai cuori di credenti e non. Anche durante la manifestazione, la notizia ha colpito profondamente atleti, tecnici e dirigenti. Profondamente toccata, esprimiamo il proprio sentito cordoglio per la perdita di un uomo di pace, di visione e di profonda umanità. I risultati ottenuti dalla Lega Navale in questo Campionato Europeo sono il frutto di un lavoro collettivo costante, portato avanti con passione e dedizione. A guidare questo percorso, con visione e spirito di servizio, è il Presidente Dario Iacoponi, figura centrale nello sviluppo delle attività nautiche e nella valorizzazione dei giovani talenti. Accanto a lui, i Direttori Sportivi Vincenzo Losito e Pino Senese, colonne portanti del settore agonistico, il cui impegno quotidiano, discreto e instancabile, rappresenta un esempio di professionalità e amore per il mare. Grazie a loro, e a tutto lo staff tecnico e organizzativo, la Lega Navale continua a crescere, a formare, a ispirare».

@RIPRODUZIONE RISERVATA