L’Ipertecnica Centumcellae fa suo il derby contro la Nc Civitavecchia nella categoria Esordienti con il risultato di 4-3.

«I nostri ragazzi hanno vinto meritatamente - affermano dal club biancorosso - una partita equilibrata davanti al pubblico delle grandi occasioni. Con questo risultato i piccolini dei mister Caprio e Buffardi finiscono il girone al primo posto con tre vittorie in altrettante partite e giocheranno nel girone Élite. Siamo contenti dei nostri bambini che finiscono la prima fase a punteggio pieno, dimostrando una crescita individuale importante e delle buone basi su cui investire per il futuro. È motivo di orgoglio per la nostra società andarsi a misurare con le migliori squadre Esordienti del Lazio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA