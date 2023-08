VITERBO - Da martedì nel campo del capoluogo del “Sandro Quattrini” inizio della preparazione per la formazione dell’Asd Lions Viterbo, fresca di promozione e partecipante al campionato di Serie B nazionale. Ricordiamo il nuovo girone di un campionato tutto da scoprire. Ecco il girone D in cui milita il team della Tuscia della Asd Lions Alto Lazio che riunisce le forze del rugby di Viterbo e Civita Castellana e che è stato ripescato al campionato cadetto dopo l’ottimo secondo posto della passata stagione in serie C. Queste le loro compagne di viaggio: Rugby Perugia, Unione Rugby Capitolina, Cus Catania, Frascati Rugby, La Rugby L’Aquila, Roma Rugby, Rugby Benevento, Messina Rugby, Arechi Rugby (Salerno), Colleferro Rugby e Rugby Amatori Catania. Un girone quindi molto impegnativo con ben tre trasferte in Sicilia. Il campionato inizierà l’8 ottobre, semifinali playout il 19 e 26 maggio, finale playout il 2 giugno 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA