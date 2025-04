Il calendario ci ha messo lo zampino e nell’ultima giornata del girone 4 del campionato di rugby di Serie B nazionale Lions Alto Lazio e San Benedetto appaiate a quota 76 punti si giocano la promozione alla Serie A2 della prossima stagione come in un classico spareggio. Previsto il pubblico delle grandi occasioni e sono state prese delle disposizioni da parte dell’amministrazione. Infatti domani, a partire dalle ore 12.30, sarà interdetto il traffico veicolare in via del Campo Scolastico (nel tratto che va dall’intersezione con via Santa Giacinta Marescotti fino a strada Santa Barbara) e in strada Santa Barbara (nel tratto tra via del Campo Scolastico fino all’intersezione con via Luigi Beccali).Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione in via Dorando Pietri per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione degli autobus al servizio della tifoseria della squadra ospite. Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza emanata dalla Polizia locale (numero 214 del 25 aprile 2025), si rendono necessari in occasione dell’ultima gara di campionato di rugby tra le squadre Rugby Lions Alto Lazio e Unione Rugby San Benedetto, valevole per l’ultima giornata del girone IV di serie B, che verrà disputata presso il campo da rugby, in via del Campo Scolastico, alle ore 15.30. Questo il programma dell’ultima giornata: ore 15.30 Cus Siena-Rugby Jesi, Rugby Gubbio-Unione Rugby Capitolina, Cavalieri Union Prato Sesto-Union Rugby Firenze, Lundax Lions Amaranto-Rugby Perugia, Rugby Lions Alto Lazio-Rugby San Benedetto. Questa la classifica a un turno dal termine: Rugby San Benedetto 76, Rugby Lions Alto Lazio 76. Unione Rugby Capitolina 62. Rugby Perugia 45,Cus Siena 41,Rugby Gubbio 38, Cavalieri Union Prato Sesto 36,Lundax Lions Amaranto 29,Union Rugby Firenze 21, Rugby Jesi 14.

©RIPRODUZIONE RISERVATA