All’IIS Marconi domenica 8 dicembre l’associazione sportiva ha organizzato un torneo di sitting volley. Una delle tappe fondamentali e che dà continuità al progetto di sensibilizzazione e di inclusione che Cv Volley porta avanti aderendo a numerosi eventi sul territorio e coinvolgendo i propri atleti in attività che possano spingere i giovanissimi a mettersi nei panni di chi ha diverse abilità e generare una comunità inclusiva e accogliente. Il torneo, svolto in collaborazione con Enel e Centro Sportivo Italiano, ha visto quest’anno la partecipazione della coordinatrice del CQT Roma Paola Camilletti e del consigliere Fipav Lazio delegato al sitting volley Fabio Camilli, che sono intervenuti per instaurare un dialogo con gli atleti e parlare di questa disciplina paralimpica e dei nostri campioni e campionesse italiani.

«Ringraziamo Enel e il Centro Sportivo Italiano al nostro fianco in questo progetto di inclusione intesa come capacità di accogliere i ragazzi e rafforzare in loro il senso di appartenenza ad una comunità come Civitavecchia Volley, dove possano godere appieno di diritti ed opportunità, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, economiche, sociali - ha affermato la Presidente Viviana Marozza- Ringrazio anche per la loro vicinanza e testimonianza la coordinatrice del CQT Roma Paola Camilletti e il consigliere Fipavaz delegato al sitting volley Fabio Camilli che ha parlato dello sviluppo di questa disciplina paralimpica e dell’imminente inizio del campionato under di sitting volley a cui ci siamo iscritti».

L’Asd Civitavecchia Volley prenderà parte ad una nuova avventura con l’iscrizione ai campionati di sitting volley giovanili che inizieranno ad anno nuovo.

