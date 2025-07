Sarà una quarta tappa da ricordare quella in programma domani, sabato 26, e domenica 27 luglio allo stabilimento balneare “Acqua&Sale” di Maccarese. L’Icsc Beach Volley Tour Lazio 2024-2025 continua a crescere, superando ogni aspettativa: sono ben 45 le coppie iscritte, nuovo primato stagionale per il circuito sostenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Il livello tecnico si preannuncia altissimo, soprattutto nel tabellone maschile. A guidare la lista ci sarà Daniele Lupo, medaglia d’argento ai Giochi di Rio e campione italiano in carica, che farà coppia con Davide Borraccino. Quest'ultimo, detentore a sua volta del titolo regionale, è attualmente suo compagno anche nel campionato Assoluto. Tornano Andrea Lupo e Filippo Pizzileo, già di scena nell'appuntamento a Montalto di Castro. Una grande attenzione andrà alle giovani promesse. Saranno della partita i convocati delle nazionali, con Sanguanini-Marchesan per la categoria Under 20 e Penna-Burgmann per quella Seniores. Tra le coppie da tenere d’occhio spiccano ancora Mencaroni-Peri, vincitori del primo impegno stagionale sempre a Maccarese e duetti di esperienza e qualità come Margaritelli-Marta, Buongiorno-Poiese e i quotati Camerani-Bellucci, teste di serie numero 3. Il torneo femminile vedrà il ritorno della coppia campione dell’Icsc: Giulia Toti ed Eleonora Annibalini. Reduci entrambe da un’ottima stagione, sono le grandi favorite per il successo finale. A provare a spezzare il loro dominio ci penseranno Courtney Schwan e Arianna Barboni, un duo dall'alto tasso tecnico. Non tralasciando la presenza di Orciani-Pratesi, già a podio tre volte su tre, Ameli-Bricca e Cicola-Angeloni.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND. Maccarese si prepara così a vivere un fine settimana di grande sport e spettacolo sulla sabbia, con alcuni dei migliori interpreti del beach volley nazionale pronti a darsi battaglia. Il programma del weekend prevede la fase a gironi nella giornata di domani, mentre le eliminatorie e le finali si disputeranno tra 24 ore. L’evento, patrocinato da Regione Lazio e Coni Lazio, sarà all’insegna della sostenibilità: come tutte le tappe del tour, sarà infatti plastic free.

