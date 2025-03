L’Evergreen continua ad inanellare successi nel campionato di Serie D. Di venerdì sera al campo Secondiamo Cosimi, i ragazzi di mister Fabrizio Fattori hanno sconfitto il Valentia per 5-2. Il racconto della gara parla di un dominio gialloblu sin dalle prime fasi, con i padroni di casa che hanno subito sbloccato il confronto e poi hanno gestito successivamente il vantaggio accumulato. Doppiette per Paolini e Agozzino, in rete anche Incorvaia. Il primo posto è sempre distante due punti, a causa della vittoria del Casale di Roma, ma l'Evergreen allunga a +10 sul terzo, approfittando della sconfitta del Real Montebuono.

«Pronti, via - raccontano dall'Evergreen - e subito Paolini trova il destro vincente per battere l’estremo difensore avversario rompendo il ghiaccio del match, è sempre lui poco più tardi a mettere la freccia ai suoi con il gol del raddoppio spedendo la palla all’angolino basso: 2-0. I gialloblù ruotano molto e la palla gira velocemente, gli ospiti sembrano alle corde e il terzo gol firmato da Agozzino suona come una sentenza. Sembra tutto andare come da programma per i civitavecchiesi ma all’improvviso arriva la rete dei romani che accorcia le distanze. Il gol subito suona come una sveglia per Simonante e compagni che prontamente si rimettono a distanza di sicurezza prima con Incorvaia al termine di una splendida azione corale, poi con Agozzino con una conclusione diagonale e potente. Arrivano sul finale diverse occasioni per arrotondare il punteggio ma non vengono concretizzate, al contrario del Valentia che costruisce e realizza la sua seconda rete, al triplice fischio finale è 5-2 per l’Evergreen Civitavecchia».

