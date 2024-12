Prima gara in casa e poker rifilato all’Anguillara. Un 4-1 spettacolare da parte dei ragazzi di mister Bacchi che in qualche modo riscattano subito il ko all’esordio in campionato subito sul campo dell’Atletico Santa Marinella. Una domenica in cui tutto va a meraviglia per i gialloviola che incanalano subito il match nella giusta direzione anche se gli ospiti riescono momentaneamente ad acciuffare il pari. Poi però l’Etrurians si scioglie, si scrolla di dosso le paure e non si ferma più. Quattro marcatori diversi iscrivono il loro nome sul tabellino: Squarcia, Abis, Pallozzi Lavorante e Barison. Etrurians in campo con Antonini tra i pali, poi difesa a 3 con Petronio, Dolente e Palombo. I due esterni sono Squarcia e Roscioli. In mezzo al campo Iacovella play, Peluso e Gravina interni. Davanti coppia Abis-Pallozzi. Il primo gol lo mette a segno Pippo Squarcia, come lo scorso anno contro l’Anguillara. Stavolta non è un tiro dalla lunga distanza ma una pregevole conclusione di piattone che si va ad infilare sotto all’incrocio. Gli avversari pareggiano su penalty ma l’Etrurians non ci sta e Abis con un colpo da biliardo porta il punteggio sul 2-1 sul finire di primo tempo. È una iniezione di fiducia importante. Infatti nella ripresa al 12’ Pallozzi conclude un’altra azione fantastica mentre il poker lo cala Barison, entrato al posto dello stesso Pallozzi, con una percussione centrale che non dà scampa alla retroguardia dell’Anguiallara. Nel secondo tempo Bacchi inserisce energie fresche. Flore rileva Petronio, Pellecchia al posto di Peluso, Cotea per Gravina e Abbruzzetti entra per Squarcia. Il risultato non cambia più e gli undici tirrenici alzano le braccia al cielo per la prima gioia stagionale. Prossimo impegno ancora in casa a Ladispoli contro Club Olimpico Romano. Fischio d’inizio alle 15. «Sono contento del risultato naturalmente – commenta a fine gara Danilo Bacchi – e della prestazione dei ragazzi. Abbiamo centrato la vittoria, ho visto belle giocate e un buon calcio espresso sul campo. All’inizio eravamo forse un po' contratti ma ci sta. Stiamo facendo bene, era importante fare risultato in casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA