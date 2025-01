Una vittoria in rimonta, emozionante, come il calcio spesso sa regalare. Una doppietta di Abis stende il Cesano, formazione in lotta per i primi posti, e allunga la striscia positiva dell’Etrurians che vive una domenica importante. In classifica i gialloviola sono nella parte centrale e hanno superato pure l’Atletico Santa Marinella che affronteranno domenica prossima ancora all’Angelo Sale: è la prima giornata di ritorno. Intanto col Cesano gli uomini di Bacchi si godono i 3 punti. Mister che ha schierato dall’inizio Antonini tra i pali, dietro Palombo, Dolente e Roscioli, sulle corsie esterne Flore e Veronesi, in mezzo al campo Iacovella e Peluso, con Squarcia, Cotea e Abis a completare il mosaico. L’inizio non è dei migliori perché gli ospiti passano in vantaggio con Manini intorno alla mezzora, e il primo tempo si chiuderà poi con questo punteggio perché Veronesi fallisce un calcio di rigore decretato per un fallo su Abis. È nella ripresa che l’Etrurians reagisce. Già al 2’ c’è un calcio d’angolo, se ne occupa Veronesi e Abis di testa sorprende la difesa. Passano 10 minuti e il fantasista dell’Etrurians raddoppia, con una serpentina e un tiro in diagonale che non dà scampo all’esperto Molon. Bacchi inizia a mettere forze fresche, Freddi entra al posto di Flore e poi Barison per Veronesi (più avanti anche Mastropietro per Abis e Anzini per Cotea). Tanti contropiedi non sfruttati per i ladispolani che avrebbero potuto chiudere con un passivo più pesante. C’è un dato statistico interessante: l’Etrurians sarebbe al primo posto conteggiando solo le partite casalinghe. È in trasferta che deve trovare maggiore continuità.

Al triplice fischio è festa per i tirrenici. «Una grande vittoria che ci dà morale - afferma capitan Iacovella - e che conta tantissimo in questo periodo. Complimenti a tutti, dal primo all’ultimo: hanno dimostrato carattere e personalità contro una squadra forte. Possiamo lottarcela con tutti in questo girone». Esprime gioia anche il portiere Max Antonini: «Una vittoria del gruppo che ci consente di proseguire il nostro percorso. Bisogna sempre lavorare tanto ma stiamo vivendo un buon momento».

Etrurians: Antonini, Palombo, Roscioli, Iacovella, Dolente, Cotea (42’ st Anzini), Flore (19’ st Freddi), Peluso, Squarcia, Abis (35’ st Mastropietro), Veronesi (22’ st Barison). A disposizione: Serafin, Avolio, Gravina, Scotti. Allenatore: Bacchi.

