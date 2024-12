Prestazione super per l’Etrurians che supera brillantemente fuori casa l’Isola Farnese per 3-1. Una partita a senso unico dove gli uomini di mister Graniero dimostrano superiorità sin dai primi minuti.

Doppio Pallozzi e poi Avolio a chiudere il match, in mezzo la rete dei padroni di casa. Ospiti decimati pure dalle assenze e in campo con Rasicci tra i pali, al centro della difesa Dolente e Bresciani con Squarcia e Veronesi sugli esterni.

Centrocampo a 3 con Avolio, Vignaroli e Pellecchia poi perno centrale dell’attacco Pallozzi con Morlando e Bonafede ai suoi lati. L’Etrurians imprime subito un ritmo infernale soprattutto con Bonafede e Veronesi che entrano spesso e volentieri.

Il portiere De Leo compie almeno due miracoli ma nulla può sul bolide sotto porta di Pallozzi che sfrutta un cioccolatino dalla destra di Bonafede in versione assist-man.

Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un corner e ancora Pallozzi insacca di testa. Poi altre occasioni con Bonafede e Vignaroli prima del 2-1 dei padroni di casa con Ojeda su un corner inesistente decretato dal signor Crescenzi.

Nella ripresa i gialloviola calano il tris con Avolio su schema d’angolo chiamato dallo stesso Graniero: il pallonetto del “pek” va in buca d’angolo. Nella ripresa tante altre chance con Bonafede che ci prova in tutti i modi ma trova il portiere sulla sua strada.

Girandola delle sostituzioni con Pranzetti per Pallozzi, Freddi per Pellecchia, Abbruzzetti per Veronesi e infine Mastropietro per Morlando e Pierini per Dolente.

