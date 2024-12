QUI ETRURIANS. Vittoria al cardiopalma per l’Etrurians che si aggiudica il derby in rimonta per 3-2 contro il Borgo San Martino. Tre punti d’oro per gli uomini di mister Bacchi che già avevano affrontato la compagine cerite in Coppa mercoledì e vincendo anche questa gara per 2-1. Ma domenica in campionato si è temuto il peggio quando il Borgo ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Fara al 18’ e poi Carruba al 36’. Mister Bacchi parte con Serafin tra pali, poi linea difensiva con Palombo, Abruzzetti e Pierini, in mezzo al campo Avolio e Gravina con Freddi e Flore dirottati sulle corsie esterne. A completare il mosaico Barison dietro alle due punte Squarcia e Abis. Come detto, la prima frazione non decolla per i gialloviola, anzi sono gli ospiti a giocare meglio e a legittimare il doppio vantaggio. Nella ripresa subito un doppio cambio per i padroni di casa: Veronesi rileva Barison e Roscioli entra per Freddi. Dopo qualche minuto Cotea prendo il posto di Flore. È un’altra gara. Il Borgo del nuovo tecnico Di Martino arretra il baricentro e il cambio modulo inizia a premiare l’Etrurians in gol con Abis con una botta da fuori area. I gialloviola spingono sull’acceleratore e trovano il pari momentaneo con Gravina sempre con un tiro imprendibile. È invece di Cotea la zampata decisiva a due minuti dal triplice fischio: il “genio” dell’Etrurians fa un gol da rapinatore dando i tre punti alla formazione di casa. In chiusura Abis sfiora il 4-2 in contropiede. «È stata una gara difficile - ammette il tecnico Bacchi - posso dire però che mi è piaciuta molto la reazione dei miei ragazzi dopo un primo tempo sotto tono. Siamo reduci da due vittorie consecutive, il giusto premio ora è un po’ di riposo per le feste natalizie. Ci aspetta un nuovo anno molto impegnativo».

Etrurians: Serafin, Abbruzzetti, Palombo (15’ st Dolente), Avolio (39’ st Giacinti), Pierini, Freddi (6’ st Veronesi), Flore (10’ st Cotea), Gravina, Squarcia, Barison (6’ st Roscioli), Abis. A disposizione: Antonini, Mastropietro, Novelli, Scotti.

QUI BORGO SAN MARTINO. Il cambio di panchina nel Borgo San Martino non porta gli effetti sperati. Dopo Fara è arrivato Paolo Di Martino, il quale ha iniziato con una sconfitta in casa dell'Etrurians. È finita 3-2 per i locali, che hanno rimontato due goal. IL Borgo San Martino è andato in vantaggio con Fara e raddoppiato con Donnini, per farsi raggiungere dalla squadra di Bacchi, che ha brindato al successo dopo qualche settimana di digiuno. «Ci dispiace per mister Fara, con il quale ci siamo lasciati in ottimi rapporti - ha detto patron Sergio Lupi - ha fatto un gesto encomiabile, da persona seria, ha presentato il neo allenatore ai giocatori. Speriamo che il cambio di panchina dia la svolta a questa formazione, che mister Fara ha condotto tra tanti infortuni e poca fortuna. Mi auguro che presto la squadra vinca , ci serve per il morale, oltre che per la classifica che ci vede impelagati in zona retrocessione. Per ora siamo all'ultimo posto, a due punti. Ma nel 2025 inizieremo a marciare».

