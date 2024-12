Inizia oggi per l’Etruria Volley il campionato di serie C 2024/2025; la compagine creata dalla collaborazione tra Asd Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley fa l’esordio in trasferta alle 19 sul campo ad Aprilia sul campo del Volley School Aprilia Niko Cars. I gialloblù allenati da Claudio Quaglia sono giunti alla quarta stagione consecutiva di un percorso che ha visti protagonisti di una buona crescita, specialmente lo scorso anno. Quest’anno l’Etruria Volley è chiamata probabilmente ad un obiettivo più ambizioso come raggiungere i play-off promozione, ma probabilmente superare un paio di mesi di campionato per capire le reali possibilità dei gialloblu.

Per la stagione 2024/2025 la rosa dell’Etruria Volley sarà così: Sforzini Mattia Palleggiatore, De Angelis Gabriele Palleggiatore, Fusco alessandro opposto, Lucani Tiziano schiacciatore, Pomata Davide schiacciatore, Galano Gianluca schiacciatore, Pandolfi Marco schiacciatore, Borsacconi Claudio opposto, Silvestrini Luca centrale, Di Carlo Tommaso centrale, Napoleoni Giancarlo centrale, Stoleru Nicolas centrale, Tuccini Leonardo libero, Quadraroli Tommaso libero, Falorni Tommaso palleggiatore, Rezzonico Luca palleggiatore.

