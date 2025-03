La Etruria Volley Academy, consorzio giovanile della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia e Volley Academy, continua a collezionare successi. Dopo aver vinto tutte le gare del girone all’italiana nel campionato Under15 maschile, la squadra si è aggiudicata il titolo di campione territoriale, conquistando il pass per la fase regionale e confermando la propria crescita e ambizioni.

L’avventura, iniziata con il trionfo nel campionato territoriale, ha ottenuto un risultato straordinario per un gruppo nato dalla fusione di giocatori che fino a pochi mesi fa erano avversari. L’allenatore Claudio Bencini ha commentato così questo primo traguardo: «Vincere un campionato con una squadra di nuova formazione non è mai semplice, ma i ragazzi hanno lavorato con grande impegno, dimostrando dedizione e spirito di squadra. Ora affrontiamo la fase regionale con l’obiettivo di arrivare il più avanti possibile».

Inoltre, a suggellare l'ottimo lavoro svolto, ben otto sono gli atleti convocati nella rappresentativa territoriale del CQT Viterbo, mentre Serpe Emanuele e Curti Enea sono stati chiamati più volte nel Club Italia allargato. Un riconoscimento importante per tutta la società, con ampia soddisfazione dei Presidenti Piendibene e Pergolesi, e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale tra cui Albani, Brancaleoni, Maggiori, Scotti, Serpe ed il nuovo arrivato Angelucci.

L’entusiasmo della squadra si è tradotto in una grande prestazione all’esordio nella fase regionale. Sul campo di Genzano, davanti a un pubblico caloroso, i ragazzi hanno conquistato la vittoria per 3-1. Dopo un primo set tiratissimo vinto 29-27, la squadra ha mantenuto alta la concentrazione portando a casa anche il secondo parziale 25-21. Un calo di tensione ha permesso agli avversari di riaprire la partita nel terzo set (21-25), ma la reazione della Etruria Volley Academy è stata immediata: con un quarto set giocato ad altissimo livello (25-20), la squadra ha chiuso il match con una vittoria meritata.

Il prossimo appuntamento sarà già una sfida cruciale: giovedì 27 marzo alle 19.30, in via Canova, arriva Roma7. Per l’Etruria Volley Academy è pronta a lottare per restare protagonista.

