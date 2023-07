Si è svolta venerdì mattina nell'aula Cutuli del palazzo comunale la conferenza stampa di presentazione dell'equipaggio del Palio Marinaro che rappresenterà Civitavecchia nella prestigiosa competizione nazionale I Tesori del Mediterraneo che si disputerà a Reggio Calabria.

A presenziare alla conferenza il sindaco Ernesto Tedesco, il consigliere delegato allo Sport Matteo Iacomelli, il presidente dell'associazione Mare Nostrum (che organizza ogni anno il Palio e gli altri eventi a corollario) Sandro Calderai e il direttore sportivo e veterano del Palio Gennaro Loiacono.

Sono stati presenti i membri dell'equipaggio che rappresenterà Civitavecchia, ma anche i soci storici e allenatori dei vari equipaggi Junior e Senior che si confrontano nel Palio Marinaro e nel Palio dei Tre Porti.

«Il Palio ha una grande valenza sociale e sportiva e siamo felici di essere con la Mare Nostrum - ha spiegato il sindaco Ernesto Tedesco (a cui è stata anche donata la maglia ufficiale del Palio Marinaro, ndr) - ho imparato a conoscere e ad apprezzare il presidente Sandro Calderai e tutta l'associazione; mi sono accorto del grande impegno e della grande passione che mettono. Cercheremo di essere ancora più vicini all'associazione. Siamo veramente orgogliosi che questo equipaggio vada a rappresentare la nostra città».

Sulla stessa linea il delegato allo Sport Matteo Iacomelli: «A Reggio Calabria si terrà un appuntamento importante che vedrà un team eccezionale rappresentare la nostra città e siamo onorati di supportarvi e di tifare per voi. Sarà una gara ardua che vedrà coinvolti o migliori equipaggi d'Italia ma sono fiducioso perché ogni anno la Mare Nostrum manda dal Palio Marinaro i migliori atleti a rappresentare Civitavecchia. Io, ma anche tutta l'amministrazione comunale e la città siamo con voi certi che darete il massimo».

Questo equipaggio, il ds Loiacono e il presidente Calderai che li accompagnano sono ambasciatori di civitavecchiesità, di grande agonismo, di ottima preparazione, di passione e grinta ma anche e soprattutto di disciplina e correttezza.

«Ogni anno ci invitano perché ci stimano e ci vogliono bene - ha spiegato il ds Loiacono - ci hanno sempre fatto i complimenti perché siamo sempre seri, disciplinati, partecipiamo in divisa ad ogni iniziativa della manifestazione. Vi posso assicurare che, oltre a portare equipaggi che si distinguono dal punto di vista tecnico-atletico, ogni anno rappresentiamo al meglio Civitavecchia sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguardala nostra squadra devo dire che i ragazzi si stanno allenando bene, siamo tutti belli carichi e vogliosi di far bene. Siamo consapevoli che non gareggiamo per noi stessi ma per tenere alti i colori della città e ce la metteremo tutta per far vedo».

L'equipaggio che è stato presentato è composto dalla mescolanza di atleti veterani esperti di canottaggio e praticanti amatoriali anche praticanti di altre discipline sportive: Gennaro Loiacono (Dir. Sportivo-rematore): socio e tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti. Nel 2007 1° cl. nella Regata dei Gonfaloni della città di Pescara.

Un veterano della Regata del Mediterraneo di Reggio Calabria avendo partecipato a tre edizioni. Conosce bene le insidie del campo di gara. Capitano timoniere Davide Orlandi: socio e tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti. Anche lui un veterano della Regata del Mediterraneo di Reggio Calabria avendo partecipato a tre edizioni. Lui è Loiacono conoscono bene le insidie del campo di gara; poi ci sono le new entry che si sono avvicinati al Palio Marinaro e canottaggio a sedile fisso seguendo i propri figli/e e fanno parte del gruppo de i Genitori del Calamatta. Sono alla prima esperienza in questa gara appassionante, ma si sono preparati con entusiasmo e sacrificio con ottimi risultati e questi sono Antonio Ciancaleoni (rematore): tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti. Abraao Silva Moraes (rematore): tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti; Sandro Pazzaglia (rematore) tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti e, infine, Emanuele Zena (rematore): tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti.

«Quest'anno il programma degli allenamenti, della preparazione e dell'addestramento in acqua, necessari per trovare sincronia ed affiatamento tra i componenti lequipaggio, si è svolto interamente nel Porto Storico grazie alla disponibilità dell'approdo realizzato presso i Cantieri Navali Ulisse del direttore Alessandro Barone che sentitamente ringraziamo unitamente presidente Pino Musolino dell'Autorità di Sistema Portuale e al C.V. (CP) Michele Castaldo della Direzione Marittima del Lazio-Capitaneria di Porto di CV per il rilascio delle necessarie autorizzzazioni - ha sottolineato Calderai - siamo felici poi di sottolineare che anche per questo anno l'amministrazione comunale ha dedicato molta attenzione e ha supportato la ASD Mare Nostrum 2000 per organizzare al meglio la trasferta di Reggio Calabria - conclude il presidente Calderai - per questo motivo voglio ringraziare il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco e il Delegato alla Sport Matteo Iacomelli, gli assessori Francesco Serpa e Simona Galizia, tutto il personale degli uffici competenti per la sensibilità e la collaborazione dimostrate. Dopo anni di tentativi infruttuosi, questa amministrazione ha ritenuto i progetti e le attività della associazione Mare Nostrum meritevoli di essere supportati e istituzionalizzati affinchè il messaggio culturale, sportivo e sociale della antica tradizione del Palio Marinaro possa essere trasmesso alle future generazioni ed il Palio Marinaro stesso, così supportato possa fungere da volano per leconomia della città. A tale proposito si è aperto da tempo un tavolo di lavoro che si spera possa dare presto buoni risultati».

L’equipaggio civitavecchiese partirà giovedì notte intorno alle 23 e sarà a Reggio Calabria la mattina per la riunione preliminare. Nel pomeriggio di venerdì si svolgeranno già le prime gare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA