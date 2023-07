Leonardo Fioravanti andrà a Parigi. Il campione surfista di Cerveteri parteciperà alla sua seconda Olimpiade tramite gli ottavi di finale raggiunti nel circuito mondiale “Corona Bay Open” in Sudafrica. Una solita prova da maestro del 25enne che continua a regalare prestazione super con la maglia azzurra. Ha già un’esperienza alle olimpiadi nipponiche ben figurando e cedendo agli ottavi solo contro il fortissimo peruviano Lucca Mesinas. Il suo sogno prosegue, proprio come a 6 anni quando prese per la prima volta la tavola in mano sulla spiaggia di Campo di Mare sfidando le onde. Da queste parti Leo è un simbolo e faranno tutti il tifo per l’atleta di punta della spedizione. «Sono ufficialmente qualificato alle Olimpiadi - scrive lo stesso Fioravanti sulla propria pagina social - che si disputeranno a Tahiti. Sarà un orgoglio rappresentare il mio Paese per la seconda volta a questi Giochi. Un obiettivo che ho dall’inizio dell’anno e sono fiero di averlo raggiunto. La strada per Parigi è lunga, voglio ringraziare la Federazione italiana @surinfgfisw e le Fiamme Oro per il supporto che mi stanno dando questi anni. I miei sponsor che credono in me sempre nel bene e nel male, la mia famiglia, Sophia, i miei amici, che ovviamente senza di loro non saprei cosa fare. E un ultimo ringraziamento a tutti gli italiani che mi seguono». Leo è carico più che mai: «Andiamo a prenderci questa medaglia». Ad Ericeira, località portoghese, l’italiano aveva fatto sua la “Challenger Surf Suries” ottenendo il pass anche per il campionato mondiale riservato ai migliori surfisti del pianeta.

