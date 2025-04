Ludovica Legittimo è la nuova campionessa italiana Under 21 categoria 50 kg nel kumite. Altra grande vittoria per la giovane campionessa civitavecchiese, che si è imposta nel corso della kermesse tricolore che si è svolta che sono andati in scena a Taranto. Finale strepitosa per Legittimo che ha sconfitto l’atleta lombarda Alessandra Bossi con un perentorio 7-0, uscendo tra i complimenti di tutti i tecnici presenti alla manifestazione. La ragazza in forza allo Shirai San Valentino ha ripetuto i recenti successi, che sono giunti anche a livello senior, come ad esempio il bronzo conquistato ai campionati Italiani Assoluti del PalaPellicone di Ostia. E pochissime settimane fa la karateka è anche tornata a dominare la scena internazionale, grazie al terzo posto portato a casa alla tappa di Coppa del Mondo di Guadalajara, in Spagna. «È stata una bella gara – ha commentato a caldo Ludovica Legittimo ai canali social della Fijlkam – fino alla fine. Sono arrivata in finale con sicurezza e convinzione. Ho dato il massimo per prendermi quest’oro. Non si molla nulla, sono pienamente intenzionata ad andare avanti così».

@RIPRODUZIONE RISERVATA