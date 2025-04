Va avanti la crescita esponenziale di Ludovica Legittimo nel mondo delle grandi. Dopo aver lasciato alle spalle i successi nella categoria Juniores, l’asso della Nazionale italiana si sta misurando in contesti diversi per diventare sempre più un elemento basilare per il movimento nazionale e non solo. Nei giorni scorsi la karateka civitavecchiese ha partecipato alla seconda tappa della Coppa del Mondo Wkf, che si è svolta a Guadalajara, in Spagna. Legittimo ha vinto il bronzo nella categoria Under 21, un risultato non da poco se si considera che la ragazza dello Shirai San Valentino ha spento da poco le 18 candeline. Nel suo percorso la giovane crescita dalla mamma Stefania e dal nonno Enzo, pilastri della famiglia Iacobelli, ha vinto per 2-1 contro un’avversaria britannica, 8-0 con il Messico, 8-0 in un derby italiano, quindi la sconfitta per 5-4 contro la Spagna, che l’ha estromessa dalla lotta per l’oro. Ma Legittimo ha mantenuto la concentrazione ed ha vinto per 4-0 contro la Francia nello spareggio per il bronzo. Un vero peccato, perché solo una sconfitta di misura contro un’atleta di casa non le ha consentito di guadagnare l’accesso alla finale.