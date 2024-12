Torna l’Educamp Coni a Viterbo con la formula vincente di sempre, tra sport, amicizia e tanto divertimento per sette settimane a partire da lunedì 17 giugno. Il centro estivo multisportivo e multidisciplinare è organizzato dal Coni Lazio con la disponibilità della Smam e la Scuola Sottufficiali dell’Esercito che ospiteranno i partecipanti. Il centro estivo è destinato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. Si tratta di un campo scuola tutto dedicato agli sport, alle attività multidisciplinari, all’animazione e al benessere di tutti e tutte le partecipanti e di una realtà consolidata e apprezzatissima nel territorio viterbese che anche in questa edizione si annuncia ricco di nuovissime proposte per trascorrere un’estate divertente e spensierata. Le famiglie potranno conoscere il personale e rendersi conto di cosa significherà far partecipare i propri figli. Le attività, come sempre, saranno moltissime, tutte incentrate sul gioco e il movimento, con attenzione anche ad una sana e corretta alimentazione.Per informazioni si può visitare il sito www.lazio.coni.it, oppure chiamare il numero 3386054654.

©RIPRODUZIONE RISERVATA