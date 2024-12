La Coppa Italia femminile di hockey in line scende a Civitavecchia. Domenica in quel di Padova le civitavecchiesi hanno sconfitto 2-1 l'Hc Milano dopo i tempi supplementari e al termine di una gara in cui il nervosismo ha condizionato la prestazione sportiva.

LA GARA

Nei primi minuti si vede tutto il nervosismo delle Sniperine CRT, consapevoli di poter vincere il secondo trofeo nazionale della propria storia. Il Milano però non è particolarmente incisivo e con il passare dei minuti Civitavecchia cresce. La rete del 1-0 la sigla Martina Succi, abile a spingere dentro un disco vacante in area dopo una bella discesa di Raia. Nella ripresa le Sniperine partono a mille e sembrano ad un passo dal 2-0 che potrebbe chiudere la partita ma proprio nel migliore momento arriva l'1-1 delle avversarie. Da qui in pratica inizia un'altra gara, con un Civitavecchia che seppur nervoso fa la partita e un Milano che si affida alle proprie migliori giocatrici e gioca di ripartenza.

All'overtime succede qualcosa di clamoroso: Milano segnerebbe la rete della vittoria ma gli arbitri non vedono il disco entrare. Pochi minuti dopo è capitan Veronica Novelli a segnare il 2-1 decisivo (assist Faravelli) e portare il trofeo a Civitavecchia.

Milano ha annunciato ricorso.

I COMMENTI

Veronica Novelli: «Siamo arrivate a questa finale cariche e con un ottimo cammino in regular season ma nonostante ciò non abbiamo giocato la nostra migliore partita. Volevamo fortemente vincere, siamo state brave a non perderci d'animo nei momenti decisivi e a crederci fino alla fine».

Eugenia Pompanin: «Siamo molto contente per questa vittoria, specie perché è la prima Coppa Italia per la Cv Skating. È ancora più bello poter condividere questo trofeo con una squadra che è molto unita anche fuori dal campo oltre che dentro».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Mara Faravelli, Letizia Barocci, Martina Mori, Gloria Padovan, Martina Succi, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi.

