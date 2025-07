Anche questa volta la Cv Skating sarà ampiamente rappresentata in un evento internazionale al femminile. Ben sei giocatrici delle Sniperine Crt sono state convocate dalla Nazionale italiana per prendere parte agli Europei che si giocheranno in casa, per la precisione a Cittadella, dal 7 al 13 luglio. Il commissario tecnico Juraj Franko ha convocato Letizia Barocci, Federica Ercolani, Laura Giannini, Eugenia Pompanin, Veronica Novelli e Gloria Padovan. Una grandissima soddisfazione per la società del presidente Riccardo Valentini, anche perché parliamo di ragazze che, nel corso del tempo, si sono molto legate al territorio. Oltre alla civitavecchiese doc Novelli, ci sono altre giocatrici che lo sono d’adozione, o per lunga militanza o per motivi sentimentali, come Ercolani, Giannini, Pompanin, che si sono legate in maniera indissolubile alle Sniperine Crt di cui sono senatrici dello spogliatoio. Tutto questo senza tralasciare Barocci e Padovan, rispettivamente originarie dei Castelli Romani e di Tivoli, che hanno fatto molto per la causa Cv Skating: la prima ha segnato due gol fondamentali nella finale Scudetto contro il Bomporto, la seconda fa parte del mondo Cv Skating da tanto tempo, e in società c’è anche il fratello Mattia, che quest’anno ha giocato con la Cadetta degli Snipers Vr3.

