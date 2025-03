Le Sniperine CRT conquistano la Coppa Italia femminile 2024-25.

Sconfitto un ostico Hc Milano, in quel di Cittadella per 2-1 con la rete decisiva siglata all'overtime.

Dopo la Supercoppa Italiana di novembre, secondo trofeo nazionale conquistato in stagione dalle ragazze del presidente Valentini.

LA PARTITA

Le Sniperine, orfani di bomber Raia per infortunio, partono compassate e complice anche un ottimo Milano faticano a prendere il controllo dell'incontro. Il primo tempo scorre via senza grosse emozioni fin quando nel finale di frazione le meneghine sfruttano uno svarione difensivo civitavecchiese e siglano l'1-0. Nell'intervallo coach Gavazzi rimescola le linee e la rete del pari arriva quasi subito: superiorità numerica per le Sniperine e Giannini al volo sigla il pari su assist di Novelli. Il match è più divertente e ci sono occasioni da ambo le parti ma si arriva all'overtime dove il Milano ha ben due powerplay per chiudere l'incontro ma Pompanin abbassa la saracinesca mentre invece le civitavecchiesi, ancora in powerplay, segnano con Novelli la rete del 2-1 che vale il titolo.

I COMMENTI

«Milano ha approcciato al meglio e ci ha reso la vita difficile -spiega Giannini - ed io sono contenta di essermi fatta perdonare l'errore del primo gol con la rete del pari. Gli overtime sono la nostra specialità, alzare le coppe è sempre un grande piacere».

«Siamo maturate nella gestione dei momenti chiave -spiega invece capitan Novelli - ed anche le piccole, ormai in pianta stabile nel nostro gruppo, stanno crescendo bene. Dopo la Supercoppa è un'altra grande soddisfazione».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli (C), Laura Giannini, Mara Faravelli, Federica Ercolani, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Martina Mori, Martina Succi, Desirè Capodimonte. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA